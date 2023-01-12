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Haberler Muğla İkinci şansı olmadı! Denize uçan araçtan canlı çıktı, kıyıya yüzerken boğularak can verdi!

İkinci şansı olmadı! Denize uçan araçtan canlı çıktı, kıyıya yüzerken boğularak can verdi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil denize uçtu. Otomobilde yolcu konumunda bulunan 19 yaşındaki Sadettin Sabırlı, aracın içinden çıkarak kıyıya doğru yüzmeye çalıştığı esnadan boğularak hayatını kaybetti.

İHA

12.01.2023, 15:59

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize uçan otomobilin içerisinden çıkarak kıyıya doğru yüzmeye çalışan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İkinci şansı olmadı! Denize uçan araçtan canlı çıktı, kıyıya yüzerken boğularak can verdi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, denize uçtu. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Akyarlar Mahallesi Bağla mevkiinde 35 NKK 10 plakalı S.K. isimli şahsın kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Bankevler sahilinde kayalıklardan denize uçtu.

İkinci şansı olmadı! Denize uçan araçtan canlı çıktı, kıyıya yüzerken boğularak can verdi!

İki kişinin olduğu araçtan şoför S.K. hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen S.K. otomobilin üzerine çıkıp bağırarak yardım istedi. Çevre sakinleri yardım çığlıkları üzerine jandarma ekiplerine haber verdi.

İkinci şansı olmadı! Denize uçan araçtan canlı çıktı, kıyıya yüzerken boğularak can verdi!

Yolcu koltuğunda oturan arkadaşı 19 yaşındaki Sadettin Sabırlı'yı göremeyen S.K. etrafta arkadaşını aradı. Sabırlı ise aracın içerisinden çıkıp, kıyıya doğru yüzmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, Jandarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

İkinci şansı olmadı! Denize uçan araçtan canlı çıktı, kıyıya yüzerken boğularak can verdi!

Şoför S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Sabırlı'nın cansız bedeni ise dalgıç ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Sahile getirilen Sabırlı'yı kurtarmak için sağlık ekipleri uzun süre mücadele etti.

İkinci şansı olmadı! Denize uçan araçtan canlı çıktı, kıyıya yüzerken boğularak can verdi!

Sabırlı'dan geriye sahildeki ayakkabıları kaldı. Sabah saatlerinde ise araç vinç yardımıyla otomobil denizden çıkarıldı.

İkinci şansı olmadı! Denize uçan araçtan canlı çıktı, kıyıya yüzerken boğularak can verdi!

Olayı anlatan bölge sakinlerinden Mehmet Sığınır büyük bir gürültü duyduğunu ifade ederek, "Otomobil Akyarlar kavşağından sola saparak geliyor. Site önündeki çöp konteynerine çarpıyor. Daha sonra marketi geçince evin yan duvarına vuruyor. Hiç frene basmadan gelip burada kayalara çarpıyor ve denize düşüyor" dedi.

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