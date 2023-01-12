İkinci şansı olmadı! Denize uçan araçtan canlı çıktı, kıyıya yüzerken boğularak can verdi!

Şoför S.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Sabırlı'nın cansız bedeni ise dalgıç ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Sahile getirilen Sabırlı'yı kurtarmak için sağlık ekipleri uzun süre mücadele etti.