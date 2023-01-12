Marmaris’te Kapalı Çarşı sular altında!

Muğla Marmaris'te etkili sağanak cadde, sokaklar ve Kapalı Çarşı'yı göle çevirdi. Marmaris'te 4 saatte metrekareye 102 kilo yağış düştüğü açıklandı. Önceki gün saat 14.00'te başlayan yağmur, saat 21.00'den itibaren sağanağa dönüştü. Kent merkezinde vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı. Yunus Nadi Caddesi, Armutalan ile İçmeler'de evleri su bastı.

Tepe mahallesinde dünyaca ünlü Kapalı Çarşı'da su birikintisi oluştu. İlçede enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. Belediye, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri etkisini yitiren sağanağın ardından seferber oldu. Tıkanan rögarlar açılarak su tahliyesi sağlandı.

SEBAHATTİN ALP