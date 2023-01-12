Muğla’da Karabağlar Yaylası yağışlar sonrası göle döndü! Toprak suya doydu

Karabağlar Yaylası'nda yıllardır üreticilik yapan vatandaşlar, "Tarlalarda biriken fazla sular bu kota nedeniyle düdenin bulunduğu Çayır mevkiine hemen ulaşırdı. Yolların tarladan daha aşağıda olması nedeniyle su boşalır ve tarlalar tavı erken gelirdi, erken hasat kaldırırdık.