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Haberler Muğla Muğla'da Karabağlar Yaylası yağışlar sonrası göle döndü! Toprak suya doydu

Muğla'da Karabağlar Yaylası yağışlar sonrası göle döndü! Toprak suya doydu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde fazla yağıştan tarım arazileri de etkilendi. Türkiye'nin inilen tek yaylası olan Karabağlar Yaylası yağışlar sebebiyle adeta göle dönerek suya doydu.

İHA

12.01.2023, 13:39 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023, 13:49

Geniş tarım arazilerinde su yüksekliği 1 metreyi bulurken, yaz sezonunda geniş arazilerde tütün fidelerinin yükseldiği, daha küçük alanlarda mevsimlik sebze-meyvenin yetiştirildiği Karabağlar Yaylası'nın toprağı yağışlar sonrası suya doydu.

Muğla’da Karabağlar Yaylası yağışlar sonrası göle döndü! Toprak suya doydu

Muğlalıların Nisan ayında göçerek yazlık olarak kullandığı, Ekim ayı sonunda kent merkezine göç ettiği doğal sit statüsünde tescilli Karabağlar Yaylası'nda yaklaşık 3 bin 500 adet su kuyusu bulunuyor. Yayla sakinleri ürettikleri meyve sebzenin sulama işini kış aylarında dolan su kuyularından sağlıyor.

Muğla’da Karabağlar Yaylası yağışlar sonrası göle döndü! Toprak suya doydu

Düğerek Mahallesi girişinde bulunan Çayır mevkiinde ve yaylanın diğer bölümlerinde üç adet düden suyun yeraltına tahliyesinin yapıldığı alan bulunuyor.

Muğla’da Karabağlar Yaylası yağışlar sonrası göle döndü! Toprak suya doydu

Tarlalarda biriken suyun kuyuları doldurması için düden kapakları kapatılıyor. Su kuyularının dolması ve Nisan ayına yaklaşılırken tarlalardaki su yeraltına akış sağlamazsa düdenlerin kapakları açılarak suyun yeraltına akışı sağlanıyor.

Muğla’da Karabağlar Yaylası yağışlar sonrası göle döndü! Toprak suya doydu

Karabağlar Yaylası'nda yıllardır üreticilik yapan vatandaşlar, "Tarlalarda biriken fazla sular bu kota nedeniyle düdenin bulunduğu Çayır mevkiine hemen ulaşırdı. Yolların tarladan daha aşağıda olması nedeniyle su boşalır ve tarlalar tavı erken gelirdi, erken hasat kaldırırdık.

Muğla’da Karabağlar Yaylası yağışlar sonrası göle döndü! Toprak suya doydu

Ama şimdi yollar yükseldi, tarlalar aynı göl gibi sular çıkmıyor artık" diye konuştular.

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