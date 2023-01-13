  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Başkan Erdoğan Muğla’ya geliyor! Tamamlanan yatırımların açılışını yapacak

Başkan Erdoğan Muğla’ya geliyor! Tamamlanan yatırımların açılışını yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla’da toplu açılış törenine katılacak. 14 Ocak’ta Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanında saat 13.00’da gerçekleştirilecek açılış töreninde sağlık, eğitim, ulaşım gibi tamamlanan yatırımların toplu açılışı gerçekleştirilecek.

13.01.2023, 18:12 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023, 18:14

Başkan Erdoğan Muğla’ya geliyor! Tamamlanan yatırımların açılışını yapacak

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla programı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çeşitli açılışlar yapmak için Muğla'mıza geliyor. Muğlalı hemşerilerimiz; 20 yıldır girdiği her seçimi açık ara kazanan, Muğla'mızı devasa yatırımlara kavuşturan dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızı heyecanla bekliyor.

Muğla'mızda; ulaşımdan eğitime, gençlikten spora, kültürden turizme, çevreden sağlığa, ormandan sulama projelerine kadar her alanda büyük yatırımlara imza atan Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Ocak günü saat 1.00'da yapılacak toplu açılış programına tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi.


  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA