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Haberler Muğla Kazadan kurtuldu boğulmaktan kurtulamadı

Kazadan kurtuldu boğulmaktan kurtulamadı

Otomobille denize uçan kazazedelerden 19 yaşındaki Saadettin Sabırlı, kıyıya yüzmeye çalışırken boğularak can verdi.

13.1.2023

Kazadan kurtuldu boğulmaktan kurtulamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürek yakan bir kaza yaşandı. Denize uçan otomobilden çıkarak kıyıya yüzmeye çalışan 19 yaşındaki Saadettin Sabırlı hayatını kaybetti. Sürücü ise otomobilin üstüne çıkarak yardım çığlıkları attı. Hastaneye kaldırılan sürücü S.K.'nın 1.6 promil alkollü olduğu belirlendi.

DALGIÇLAR SUDAN ÇIKARDI
Kaza, dün 03.30 sıralarında Akyarlar Mahallesi'nde meydana geldi. S.K.'nın kontrolünü kaybettiği otomobil, kayalıklardan denize uçtu. S.K. otomobilin üzerinden yardım istedi. Yolcu konumundaki Saadettin Sabırlı ise yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışırken kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarılan S.K, hastaneye kaldırıldı. Saadettin Sabırlı için bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dalgıçlar ise kısa bir süre sonra Sabırlı'nın cansız bedenine ulaştı. Sabırlı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü S.K. tedavisinin ardından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Otomobil ise vinç yardımı ile denizden çıkarılarak incelemeye alındı.

OSMAN AKÇA

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