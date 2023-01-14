Katil zanlıları duruşmada gülünce ortalık karıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz yıl 24 Nisan'da dere yatağında ölü bulunan Kerim Bozan (24) cinayeti ile ilgili tutuklu yargılanan Elizabeth O. (37) ile sevgilisi Iraklı Hayder S. (31) ilk kez hakim karşısına çıktı. İki sevgili, Antalya dönüşünde araç içerisinde genci iple boğarak öldürüp dere yatağına atmıştı.





BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Tasarlayarak adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıklardan Hayder S. öldürme anını gülerek anlatınca duruşma salonu karıştı. Kerim Bozan'ın üç kardeşi tutuklu sanıklara saldırdı. Olaya müdahalede bulunan jandarma, 3 kardeşi yere yatırıp kelepçeledi. Elizabeth O.'nun isteği üzerine cinayeti birlikte işlediklerini söyleyen tutuklu sanık Iraklı Hayder Mahdı S. "Elizabeth Kerim'i nasıl öldüreceğimizi anlattı. Beni azmettirdi" dedi. Elizabeth O. ise cinayete karışmadığını belirterek "Arabanın içinde arbede oldu. Uzaklaştım. 5-10 dakika sonra döndüm. Kerim yoktu. Olayla alakam yok" diyerek sevgilisini suçladı. Öldürülen Kerim Bozan'ın babası Hasan Bozan "Duruşmada dişlerimi sıkarken kırdım. Evlat acısı gibi acı yok. Bir de utanmadan gülüyorlar" dedi. Duruşma ertelenirken, iki sanık darp raporu için hastaneye götürüldü.



■ ERDOĞAN CANKUŞ