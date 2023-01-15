100 milyonluk miras DNA sonucunu bekliyor

Muğla Milas'ta çiftçilikle uğraşan 50 yaşındaki Orhan Bozkurt, tesadüfen annesi Melek Bozkurt'un ağzından çıkan bir sözle babasının gerçek babası olmadığını öğrenince, gerçek babasının kimliğinin belirlenmesi için hukuk savaşı başlattı. Bozkurt, şimdi 70 milyonluk mirası kazanmak için açılan mezarlardan alınan DNA örneklerinin sonuçlarını bekliyor.

'YANILMA PAYI YOK'

İlk etapta nüfustaki babası Halil Bozkurt'un gerçek babası olmadığını kanıtlayan Orhan Bozkurt, ardından açılan ikinci mezardan alınan DNA örneği ile kendisinden alınan DNA örneği uyuşursa Milas Termik Santral bölgesinde piyasa değeri 100 milyona yakın mirasın pay sahibi olacak.

Yıllarca öz babası bildiği kişinin babası olmadığını yine DNA testiyle ispatlayan Orhan Bozkurt, sonrasında aynı köyde yaşayan ve gerçek babası olduğu iddia edilen Hasip Bozkurt'un açılan mezarından alınan DNA örneklerinin gerçeği ortaya çıkaracağını dile getirdi.

Avukatı Varol Turbay aracılığıyla açtığı miras davasının sonucu bekleyen Orhan Bozkurt, "Yanılma payımız hiç yok, annem bana tüm gerçekleri anlattı" dedi.