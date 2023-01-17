Bodrum açıklarında 45 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14- 15 Ocak'ta farklı saat aralıklarında, Bodrum açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekiler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla Karaada'ya çıkan 22 kaçak göçmen ile Karaada'da mahsur kalan 8 kaçak göçmen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 15 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik gemisi ile ayrıca 13 Ocak günü saat 02.45'te, Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan toplam 64 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.