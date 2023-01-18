Marangoz atölyesindeki yangında alevler geceyi gündüze çevirdi

Muğla Seydikemer ilçesi Güneşli Mahallesi Saklıkent Caddesi'nde, Mehmet Sarıman'a ait marangoz atölyesinde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekipleri tarafından 1 saatte söndürülen yangında, 3 dönümlük alandaki marangoz atölyesi kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.