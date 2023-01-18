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Haberler Muğla SMA’lı Çınar’ın bağış kumbarası çalındı

SMA’lı Çınar’ın bağış kumbarası çalındı

18.1.2023

SMA’lı Çınar’ın bağış kumbarası çalındı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde bir şahıs, SMA hastası bebek için para toplanan bağış kutusunu çaldı. Vicdansız hırsızın görüntüleri, kameralara yansıdı. Bitez Mahallesi'nde bir fırında, 2 yaşındaki SMA hastası Çınar Çakan için bağış toplanan kutu, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Müşteri gibi fırına giren şahıs, çalışanın dikkatini dağıttıktan sonra bağış kutusunu ceketinin içerisine sokup hızla bölgeden uzaklaştı. İşletmeci Umut Özdemir, "Müracaatlarımızı yaptık. En kısa sürede bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

OSMAN AKÇA

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