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Haberler Muğla Kahvehanede kâğıt oyunu cinayetle sonlandı

Kahvehanede kâğıt oyunu cinayetle sonlandı

20.1.2023

Kahvehanede kâğıt oyunu cinayetle sonlandı

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde bir kişi, kahvehanede oyun oynadığı arkadaşını yaşanan tartışmanın ardından av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kabaağaç Mahallesi'ndeki kahvehanede Selami Apan (40) ile E.Ö. (55) arasında oyun oynadıkları sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehaneden çıkarak arabasından av tüfeğini alan E.Ö, Apan'a birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Apan'ın olay yerinde öldüğünü belirlenirken, jandarma ekipleri cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

MURAT YALÇIN

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