  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla İsveç’te yakılan Kuran-ı Kerim’e Muğla’dan tepki

İsveç’te yakılan Kuran-ı Kerim’e Muğla’dan tepki

Muğla’da vatandaşlar, İsveç’te Kuran-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırıyı kınadı. Erbaş’ın çağrısı üzerine Menteşe’deki camilerde sabah namazı sonrasında Kur'an-ı Kerim okundu.

22.01.2023, 18:40

İsveç’te yakılan Kuran-ı Kerim’e Muğla’dan tepki

İsveç'te aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ediyor. Muğla'da vatandaşlar sabah namazı sonrası Kur'anı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ülke genelindeki tüm camilerde sabah namazında Kur'an-ı Kerim okunacağını ve dua edileceğini duyurdu. Erbaş'ın çağrısı üzerine Muğla'nın Menteşe'deki camilerde sabah namazı sonrasında Kur'an-ı Kerim okundu.

Muğla İl Müftülüğü ve Menteşe ilçe Müftülüğü tarafından Kurşunlu Camii'ndeki Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Menteşe ilçe Müftüsü Mustafa Aydın konuşma yaptı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA