Yamaç paraşütünde tüm zamanların rekoru kırıldı

FETHİYE Ticaret ve Sanayi Odası'nda (FTSO) yamaç paraşütü kooperatifi temsilcileri ve pilotların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sektördeki son gelişmeler, 2023 turizm sezonuna ilişkin yapılabilecek iyileştirmeler ve alınacak önlemler konuşuldu. 2022 yılını uçuş sayılarında tüm zamanların rekorunu kırarak kapattıklarını belirten FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, kalkış ve iniş noktalarında gerekli düzenlemelerin yapılması ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılmasıyla yeni bir rekor yılına daha hazır olmak istediklerini söyledi.

YENİ BİR PİSTE İHTİYAÇ VAR

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, kalkış ve iniş noktalarında gerekli düzenlemelerin yapılması ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılmasıyla yeni bir rekor yılına daha hazır olmak istediklerini söyledi. Ölüdeniz Mahallesi'nde yamaç paraşütü faaliyeti yürüten firma sayısının arttığını belirten sektör temsilcileri, 1200 ve 1700 metre pistlerine alternatif 900 metre rakımlı yeni piste ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ

Kalkış ve iniş noktalarına ilişkin sorunların çözülmesi gerektiğini anlatan katılımcılar, 25-30 kilometre çapındaki geniş bir uçuş rotasının sonunda kısıtlı bir alana iniş yapmak zorunda olmanın tüm pilotlara zor anlar yaşattığını kaydetti. Paraşilotları ikili uçuşların sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için tesislerin daha sağlıklı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak şüphe duyulan noktalarda önleme mekanizması kurulması gerektiği görüşünde birleşti.

ADEM ÜLKER