26 aileyi kış günü sokağa atmak istediler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir apartta kiracı olarak yaşayan 26 aile, kış ortasında sokağa bırakıldıklarını ileri sürerek yetkililerden yardım istediler. Elektrik ve suları kesilerek oturdukları dairelerden kış ortasında tahliyesi istenen aileler duruma tepki göstererek eylem başlattılar. Aralarında hasta ve yatalak kişilerin de bulunduğu kiracılardan bazıları yaşadıkları binanın önüne inip basın açıklamasında bulundu. "HABER BİLE VERMEDİLER"

Bahse konu binada kiracı olarak yaşayanlardan 63 yaşındaki emekli Nejat Türkay; "Mülk sahibi ile burayı kiralayan işletmecinin sözleşme tarihi bitmiş. Tabii bizim bundan haberimiz yok. Bir sabah saat 9 gibi kapımız çalındı. İcra memuru ve avukat geldi. Bize 7 gün içinde binayı terk etmemiz gerektiğini söylediler. Çadır değil ki toplayıp götürelim ve yeni bir yer bulalım" diyerek haklarını aramak istediklerini belirtti. Binada yaşayan kiracılar elektrik ve su faturalarının işletmecide olduğunu onun beyanına göre ödeme yaptıklarını belirterek, "Bizim borcumuz yoktu ki kesilsin" diye ortak sesle isyanlarını dile getirdiler. Binada iki gündür elektrik ve suların kesik olmasından dolayı mağdur edildiklerini anlatan vatandaşlar, "Binalarda çocuklu aileler var, hastalar var. Kış vakti ne yapacağımızı şaşırdık" diye konuştular.





"OKSİJENSİZ KALDIM"

KOAH hastası ve yatağa bağımlı olduğunu belirten 85 yaşındaki Taner Öksüm ise oksijen takviyesini elektrikle çalışan makine ile aldığını belirterek "Bizi çok mağdur ettiler. Tüm faturaları ödedik, yine kestiler. Bunların yaptığı insanlık dışı bir olaydır. Oksijen almam lazım ama elektrik olmadığı için alamıyorum. Bize yardım edin" şeklinde konuştu.



■ OSMAN AKÇA