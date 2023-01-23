  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Flamingolar için seferberlik

Flamingolar için seferberlik

23.1.2023

Flamingolar için seferberlik

MUĞLA'NIN Milas ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde flamingolara ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı'na atılan atıkları Bodrum'daki gönüllü çevreciler, otel çalışanları ve Milas ile Bodrum Belediyesi temizlik işçileri tarafından temizlendi. Çalışmada buzdolabı ve klozet başta olmak üzere onlarca çeşit atık çıktı.



Temizlik çalışmasında 2 traktör römorku çöp ve atık toplandı. Bodrum'da yaşayan İngiliz, İsviçre ve Avusturya vatandaşlarınında destek verdiği temizlik etkinliği sırasında toplanan atıklar arasında yer alan dev traktör tekerlekleri, buzdolabı, klozet, inşaat atıkları, meşrubat şişe ve kutuları, mutfak ve inşaat malzemeleri görenleri şoke etti.

■ ADEM ÜLKER

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA