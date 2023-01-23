Flamingolar için seferberlik

MUĞLA'NIN Milas ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde flamingolara ev sahipliği yapan Tuzla Sulak Alanı'na atılan atıkları Bodrum'daki gönüllü çevreciler, otel çalışanları ve Milas ile Bodrum Belediyesi temizlik işçileri tarafından temizlendi. Çalışmada buzdolabı ve klozet başta olmak üzere onlarca çeşit atık çıktı.





Temizlik çalışmasında 2 traktör römorku çöp ve atık toplandı. Bodrum'da yaşayan İngiliz, İsviçre ve Avusturya vatandaşlarınında destek verdiği temizlik etkinliği sırasında toplanan atıklar arasında yer alan dev traktör tekerlekleri, buzdolabı, klozet, inşaat atıkları, meşrubat şişe ve kutuları, mutfak ve inşaat malzemeleri görenleri şoke etti.



■ ADEM ÜLKER