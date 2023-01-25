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Haberler Muğla Muğla açıklarındaki deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den açıklama

Muğla açıklarındaki deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den açıklama

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu. Peki bu deprem ne anlama geliyor? Daha büyük depremler bekleniyor mu? Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı.

AA

25.01.2023, 20:21

Muğla açıklarındaki deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den açıklama

Prof. Dr. Sözbilir, AA muhabirine, Fethiye açıklarında meydana gelen depremin Pliny-Strabo fayı adı verilen büyük ölçekli bir fay zonu üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Bu zonun aynı zamanda Afrika levhasının yırtıldığı yere karşılık geldiğini aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerine göre depremin büyüklüğü 5,4 ile 5,9 arasında değişiyor. Son aylarda meydana gelen ve deprem fırtınaları şeklinde devam eden deprem yoğunluğu sırasında oluşan bir deprem. Bu yırtılma yeri, jeolojik anlamda Ege ile Akdeniz'i birbirinden ayıran bölgeyi de ifade ediyor. Son iki ayda Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere karşılık verecek şekilde gelişmiş olmalı. Odak mekanizma çözümü sol yanal bir hareketi gösteriyor. Bu deprem, Ege Denizi'ndeki stresi belli oranda azaltmış olabilir."

Ege ve Akdeniz'de şiddetli deprem

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