Denizde uyuşturucu sevkine bin 206 yıl hapis istendi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi açıkları ile Güllük Körfezi'nde geçtiğimiz Temmuz ayında tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu yapılmıştı. Milas'a bağlı Güllük Limanı'na yanaşan Vanuatu bayraklı Ocean Blue isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alan ekipler gemiyi takibe aldı. Geminin takibi esnasında ABD bayraklı Belgor isimli lüks yatın gemiye yanaşıp ayrılması üzerine ekipler gemiyi durdurdu.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Yalıkavak açıklarından uluslararası sulara kaçmaya çalışan Belgor isimli yat, ekiplerin ikazına rağmen Yunan karasularına doğru kaçmaya başladı. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter tarafından ABD bayraklı yat, 4 saat süren takibin ardından ateş açılıp zor kullanılarak durduruldu. Gemide ve denize atılmış olmak üzere 84 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında lüks yatın sahibi armatör Ali Korman Erbacıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.

'GAZ KOLU TAKILI KALDI'

Erbacıoğlu, savunmasında yatın gaz kolu takılı kaldığı için duramadıklarını söyledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı 110 sayfalık iddianamede şüphelilerin savunması başta olmak üzere birçok karanlık noktayı aydınlattı. Ekiplerin yatta uyuşturucu madde bulamadığı ve denize atıldığı yönünde düşüncenin hakim olması üzerine denizde aramaların başladığı kaydedilen iddianamede, balıkçıların yaptığı ihbarla üzerinde çuvallar içinde kardan adam anlamında 'snowman' ve amca anlamına gelen 'uncle' yazılı uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği aktarıldı.



'ŞÜPHELİLER GÖRMEDEN YAPILMIŞ OLAMAZ

Kilolarca uyuşturucunun sevk ve nakil işlemlerinin şüpheliler tarafından görülmeksizin yapılamayacağının aşikar olduğunu kaydeden savcılık, Ocean Blue isimli ticari yük gemisindeki 14 mürettebat ile Belgor isimli yatın sahibi Ali Korman Erbacıoğlu ve çalışanlarının bulunduğu 18 şüphelinin "Birden fazla kişiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan 67'şer yıla kadar hapsini istedi.

ADEM ÜLKER