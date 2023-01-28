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Haberler Muğla Marmaris'te dikkat çeken manzara! Denizin rengi korkuttu

Marmaris'te dikkat çeken manzara! Denizin rengi korkuttu

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Marmaris fırtına ve sağanak yağışa teslim oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü. Sel sularının denizin rengini kahverengiye döndürmesi ise görenleri şaşkına çevirdi.

28.01.2023, 11:01

Marmaris’te dikkat çeken manzara! Denizin rengi korkuttu

Muğla'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Marmaris, Datça, Seydikemer, Milas, Köyceğiz ilçelerinde yer yer taşkına neden oldu. Yağmur sonrası dağlardan akan sular nedeniyle denizin turkuaz rengi kahverengiye dönüştü.



Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde 2021 yılında çıkan orman yangınında tepelerdeki ormanlık alan yanmıştı.

Yanan sahada kesim çalışmaları tamamlanırken, yağış sonrası dağlardan akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi.

Marmaris'teki sağanak yağış sonrası 11 kilometrelik Marmaris Atatürk, Kısayalı, Uzunyalı, Sitler ve İçmeler sahilinin mavisi kahverengiye dönüştü. 11 kilometrelik sahil havadan dron ile görüntülenirken, İçmeler sahilinde denizin azgın dalgaları kıyıyı dövdü.



Dron ile görüntülen Marmaris yat limanı, Atatürk Bulvarı ve Kısayalı sahili tamamen kahverengiye dönüşürken, Marmaris'in mavi ve turkuaz rengi kayboldu.

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