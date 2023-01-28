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Haberler Muğla Muğla sahili yağmur sonrası savaş alanına döndü

Muğla sahili yağmur sonrası savaş alanına döndü

Son dakika... Muğla’da iki gündür etkili olan sağanak yağış, birçok bölgede taşkınlara neden oluyor. Gökova Körfezine hakim cadde ve ara sokaklar yağmur suyu nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

İHA

28.01.2023, 12:25 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023, 12:28

Muğla sahili yağmur sonrası savaş alanına döndü

Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesinde sağanak yağış sonrası Azmak çıkışı İnişdibi Caddesi, aşırı yağış sonrası dağlarda toplanan sular ara sokaklarda hasara neden oldu. Gökova Körfezine hakim cadde ve ara sokaklar yağmur suyu nedeniyle kullanılmaz hale geldi. İnişdibi caddesini kapatan yağmur suyu ve beraberinde sürüklediği mıcırlar Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.



SAHİL KUMU DENİZE KARIŞTI
Şiddetli yağışın etkisinden her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin güneşlediği ve denize girdiği Akyaka sahili de yağmur suyundan nasibini aldı.

Akyaka Mahallesinin üst bölümlerinde biriken suların denize karıştığı noktada bulunan sahil kumlarını da sağanak yağıştan etkiledi. 700 metrelik sahilin üç noktasından denize akan yağmur suyu sahildeki kumları denize sürükledi.



İki yıl önce de aşırı yağış sonrası sahil kumları denize sürüklenmesi sonucu Ula Belediyesi tarafından sahilde düzenleme yapılmıştı. Yağmur sularının taşkına neden olması sonucu sahilde yine hasar oluştu.

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