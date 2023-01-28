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Haberler Muğla Muğla'da Kökünü Kurutma Operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Muğla'da Kökünü Kurutma Operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün akşam Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ile Fethiye ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 15 kişi gözaltına alındı.

DHA

28.01.2023, 11:41

MUĞLA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 15 kişi gözaltına alındı.

Muğla’da Kökünü Kurutma Operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ile Fethiye'de dün gece saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Muğla’da Kökünü Kurutma Operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, kubar esrar, sentetik hap, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 fişek, 1 mınçıka, 1 laptop, 22 cep telefonu, 2 flash bellek ve bin 535 TL nakit para ele geçirildi, 15 kişi gözlatına alındı.

Muğla’da Kökünü Kurutma Operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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