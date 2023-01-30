Muğla’da panik dolu anlar! Kendi evini ateşe verdi!

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesinde meydana gelen ev yangınında F.E isimli Alzheimer hastası vatandaş tarafından kendi evini yaktığı iddia edildi.

Yangın sabah saat 04.40 sularında Akyaka Mahallesi Kuyucak yolu Obrukalanı mevkii küme evlerinde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında F.E isimli Alzheimer hastası vatandaş tarafından kendi evini yaktığı iddia edildi. Jandarma ekipleri tarafından yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.