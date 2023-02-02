‘Işıklar Kenti’nde sorunlar hep aynı

FETHİYE, Muğla'nın dünyaca ünlü tatil beldesi ve aynı zamanda nüfusu en büyük ilçelerinden birisi. İlçede yerleşik olarak binlerce yabancı yaşıyor. Diğer tatil beldelerinin aksine 12 ay kalabalık olan ilçede STK başkanları ve esnafın nabzını yokladık. "Işıklar Kenti" olarak da bilinen Fethiye'nin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, çay ocağı işletmecisi Cemil Karadayı, yarım asırlık terzi Musa Karaca ve 20 yıldan bu yana ayakkabı tamirciliği yapan Tunahan Uysal ile yöre sorunları ve halkla diyaloglarında karşılaştıkları umut ve yarınlar hakkında sohbet ettik.

"KİRA FİYATLARI UÇTU"

FETHİYE'NİN Dispanser Caddesi'nde küçük bir dükkanda ayakkabı tamiri yapan 20 yıllık usta Tunahan Uysal ile karşılaşıyoruz. Dükkanında, 1 hafta içinde yetişmesi gereken ayakkabı ve valiz tamiratlarını gösteriyor. Valizlerin daha çok ilçeye gelen Rus ve Ukrayna uyruklu vatandaşların olduğunu söylüyor. Ayakkabı fiyatlarının artmasının tamir işlerini artırdığını söyleyen Uysal, "Elimizdekinin kıymetini bilmek lazım" dedi.

Tek başına çalıştığı için yoğunluktan zorlandığını söyleyen Uysal, "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gelen vatandaşlar da daha çok valiz ve çizme tamiratı yaptırıyor. Rus ve Ukraynalı vatandaşların gelmesi Fethiye'de kira fiyatlarını uçurdu. Bizim gibi azınlıkta kalmış ayakkabı tamircisi ve terziler için ya cami çevresinde ya da DSİ kanalı üzerinde işyerleri oluşturulup biz küçük esnaflara kiralanmalıdır. Bizim için en önemli sorun kira fiyatlarının artmasıdır" diye konuştu.

"MİLLİ ARABAMIZ TOGG'A BİNECEĞİZ"

GEÇTİĞİMİZ aylarda Ankara'da TOBB genel başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Türkiye'nin ilk milli otomobili TOGG ziyaretini ve yansımalarını sorduğumuz Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, "Milli arabamız çıkmış. FTSO için bir araç alacağız. Bundan sonra TOGG'a bineriz" ifadelerini kullanarak yerli ve milli sanayinin önemini anlattı. Çıralı "TOGG'un başlangıcında da şimdiki oluşumunda da Ankara'daydım. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile ilk ziyarette bu olur mu olmaz mı diye düşünceliydim. Sonra gittiğimizde fabrikayı gezdirdiler. Devasa fabrika kurulmuş ve içerisini sadece araçla gezebiliyorsun. Tüm sistemler kurulmuş. Deneme araçları yapılmaya başlanmış. İçerisini gezdirdiler. Türkiye adına milli arabamız olacak diye çok gururlandım. İlk zamanki düşüncelerimin ardından bu işin olacağına inandım. İnşallah arabalar satışa çıktığında da FTSO için bir araç satın alacağız" dedi.

"DENİZİ BİLE GÖREMİYORUZ"

FETHİYE'NİN Tarihi Paspatur Çarşısı girişinde 20 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Cemil Karadayı ile ilçenin önemli sorunlarını konuştuk. Karadayı, "Fethiye Körfezi'nin temizlenmesi lazım. Körfezimizi temizlettireceğiz demişlerdi büyüklerimiz. Hala temizlenmedi. Ayrıca kordon boyundan denizi de göremiyoruz. Tekneler sıralanmış vaziyette. Denizi görebilmek için en yakın Aşıklar Tepesi'ne mi çıkacağız? Yat çekek yeri yapılıp tekneler oraya taşınmalı ve denizi görebilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"HAZIR KONFEKSİYONLA İŞLER AZALDI"

FETHİYE'DE yarım asırdan bu yana terzilik yapan 73 yaşındaki Musa Karaca, Fethiye'nin 50 yıllık mazisini her yönüyle bilen bir sima. Çarşı Caddesi'ndeki dükkanında tek başına elbise tamir işi yaparken rastladığımız Musa Karaca, "Hazır konfeksiyonların çıkmasından bu yana terzilik mesleği bitti. Ben eskiden 5 kalfa çalıştırıyordum. İşi yetiştiremiyorduk. Yılda en az 50 takım elbise dikerdik. Şimdi kalfa da bulamaz olduk. Hazır konfeksiyon bizi bitirdi. Eski terzi olduğum için yine de eski müşterilerimden bazılarının işini alabiliyorum. Daha çok biraz kilolu kişiler kendine göre hazır elbise bulamadığı için bana diktiriyorlar. Şu anda daha çok tamir işi geliyor. Bizim diktiğimizi 5 sene giyebilirler ama hazır elbiseyi ancak 1 yıl giyebilirler. 1.5 - 2 bin TL'ye takım elbise dikiyoruz. Kumaşı ile beraber 3 bin lirayı buluyor. Fiyatlar yerinde durmuyor ama ne arasak bulabiliyoruz. Eskiden aradığımızı bulamıyorduk "dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ/ TÜRKİYE'NİN SESİ