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Haberler Muğla Belediyenin işini köylüler üstlendi

Belediyenin işini köylüler üstlendi

Belediyelerin hizmet götürmeyi unuttuğu vatandaşlar ise çareyi kendi yollarını imece usulü yapmakta buldu. Karaağaçlı köylüler, belediyeden hizmet alamayınca kolları sıvayıp kendi yollarını düzeltti.

3.2.2023

Belediyenin işini köylüler üstlendi

MUĞLA Datça'da da yine bir CHP belediyesinin vatandaşa yaşattığı zulüm gözler önüne serildi. Kızlanaltı Karaağaç mevkiinde bozuk olan yollar, Datça ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmayınca köylüler işe koyuldu. Karaağaçlı köylüler, uzun süredir bozuk olan yolların tamiratını tarlalardan topladıkları taşlarla yaptı.

Taşları traktörle getirerek çöken kısımlara döken köylülerden Mehmet Erdal, "Yerel yönetimin ilgilenmediği yollarda elimizden geldiğince onarım çalışması yapıyoruz. Özellikle yağışların başladığı şu günlerde yollar balçık içinde kalıyor, ulaşımda sıkıntılar yaşıyorduk. Belediyeye birçok kez yazı yazdık, sıkıntılarımızı dile getirdik fakat ilgilenen olmadı" dedi.

ADEM ÜLKER

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