  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Hortum Bodrum'a böyle geldi... Sağanak ve doluyu beraberinde getirdi!

Hortum Bodrum'a böyle geldi... Sağanak ve doluyu beraberinde getirdi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde denizde oluşan hortum, dolu ve sağanak yağışı beraberinde getirdi. Aniden bastıran doluyla beyazlar altında kalan Bodrum'da, sağanak yağışın etkisini göstermesiyle caddeler göle döndü.

İHA

03.02.2023, 16:03

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öğle saatlerinde denizde bir anda oluşan hortumun ardından bastıran dolu ve sağanak yağmur hayatı felç etti.

Hortum Bodrum’a böyle geldi... Sağanak ve doluyu beraberinde getirdi!

Sabah saatlerinde sıcak havanın etkisinde olan Bodrum, ardından kara bulutlarla kaplandı.

Hortum Bodrum’a böyle geldi... Sağanak ve doluyu beraberinde getirdi!

Yalıkavak, Bitez ve Gümbet sahil açıklarında hortumlar görünmeye başladı.

Hortum Bodrum’a böyle geldi... Sağanak ve doluyu beraberinde getirdi!

Ardından bastıran doluyla ilçe beyaza bürünürken, dolunun yerini sağanak yağmura bırakması ile birlikte caddeler göle döndü.

Hortum Bodrum’a böyle geldi... Sağanak ve doluyu beraberinde getirdi!

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü teyakkuza geçti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA