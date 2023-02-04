Göçmen teknelerini ateş açarak durdurdular

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinden yasadışı yollardan sürat tekneleri ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu 2 tekne, Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından ateş açılarak durduruldu. Teknelerdeki 37 göçmen ile 3 Türk organizatör gözaltına alındı. Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir teknede 20, diğerinde ise 17 göçmenin bulunduğu ve 3 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı belirlendi. Yakalanan üç organizatörün Türkiye vatandaşı olduğu ve teknelere el konulduğu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ADEM ÜLKER