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Haberler Muğla Göçmen teknelerini ateş açarak durdurdular

Göçmen teknelerini ateş açarak durdurdular

4.2.2023

Göçmen teknelerini ateş açarak durdurdular

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinden yasadışı yollardan sürat tekneleri ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu 2 tekne, Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından ateş açılarak durduruldu. Teknelerdeki 37 göçmen ile 3 Türk organizatör gözaltına alındı. Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir teknede 20, diğerinde ise 17 göçmenin bulunduğu ve 3 organizatörün yakalanarak gözaltına alındığı belirlendi. Yakalanan üç organizatörün Türkiye vatandaşı olduğu ve teknelere el konulduğu olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

ADEM ÜLKER

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