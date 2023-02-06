Karakulaklara cam fanus işkencesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, nesli tükenmekte olan 2 karakulağın cam fanus içerisinde sergilenmesine tepki gösterdi. Ankara'nın Mamak ilçesinde bir AVM'de cam fanus içerisinde nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 Karakulak'ın görüntüleri bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı.



OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde karakulakların önüne fare atıldığını gören MSKÜ Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin sert tepki gösterdi. İlemen konuyla ilgili "Karakulak konusunda türün doktoralı uzmanı olduğumuz için bu konuda ilgili bilirkişi raporu hazırlayacağım. Gerekli işlemlerin yapılması için süreci başlattık. En yakın zamanda o hayvanların Dünya Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği ve Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği standartlarında bir zooloji parka alınmasını sağlanmak için çalışacağız'" dedi.



■ ADEM ÜLKER

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