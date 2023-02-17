Pınar Gültekin davası yeniden görülecek

MUĞLA'DA, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (33) yargılanmasına devam edildi. Avcı'nın, "Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan yargılandığı davanın yeniden görülmesine karar verildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'i boğarak öldürdüğü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığı, üzerine de beton döktüğü için tutuklanan Cemal Metin Avcı yeniden yargılanacak.

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Avcı'nın önce müebbet, ardından 23 yıl hapis cezası aldığı dava, Gültekin'in ailesi tarafından istinat mahkemesine taşınmıştı. Gültekin ailesinin kararı istinafa taşımasıyla İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi.

İSTİNAF KARARINI VERDİ

MAHKEME kararında, ilk derece mahkemesi kararında bulunan hukuka aykırı hususların ancak yeniden yargılama yapılarak giderilebileceği anlaşıldığından istinaf başvurusunun bu nedenlerle kabul edildiği anlatıldı. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Cemal Metin Avcı, ilk mahkemedeki savunmalarını tekrar edip, asıl mağdurun kendisi olduğunu ve bir eskort çetesinin tuzağına düşürüldüğünü söyledi

'3 YILDIR PERİŞANIZ'

PINAR Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, 3 senedir perişan halde olduklarını belirtip, ilk mahkemede bulamadıkları adaleti istinaf mahkemesinde bulmak istediklerini söyledi. Baba Sıddık Gültekin ise, "Sanık, kızım tarafından tehdit edildiğini söylüyor. Madem öyle her yerde polis var, asker var. Burası muz cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti, gidip şikayetçi olsaymış" dedi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin istinaf talebini esastan reddetmediğini, karardaki hukuka aykırı olan hususların ancak duruşma açılması ve yeniden yargılanma yapılmasıyla giderilebileceğini hükmettiğini söyledi.

ADEM ÜLKER