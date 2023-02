Muğlalı şefler her gün 35 bin kişilik yemek yapıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Muğla'daki otellerden gelen şefler ve öğretim görevlileri, her gün 35 bin kişilik yemek hazırlıyor. Depremin ardından Muğla'dan yola çıkan 27 kişilik ekip, Adıyaman Doğa Kolejinin mutfağına yerleşti. Burada çalışmaya başlayan otel şefleri ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlileri, her gün 35 bin kişilik yemek yapıyor. Yemekler, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin araçlarıyla kent merkezi ve köylere ulaştırılıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Vedat Göller, depremin ardından rektörlüğe ve valiliğe müracaat ettiklerini, gerekli izinleri aldıktan sonra yola çıktıklarını söyledi. Türkiye Aşçılar Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Selma Atabey de her gün 5 çeşit yemek yaptıklarını anlattı.

■ ADEM ÜLKER