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Haberler Muğla "Süper kahraman teyzoştan" depremzede çocuklara duygu dolu not!

"Süper kahraman teyzoştan" depremzede çocuklara duygu dolu not!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinden Muğla'ya gelen depremzede çocukalar için toplanan yardım kolilelerinin içinden çıkan not duygulandırdı. Kendini "süper kahraman teyzoş" olarak adlandıran kadının, çocuklarından hatıra olarak sakladığı oyuncakları depremzede çocuklara hediye ettiği görüldü.

İHA

22.02.2023, 16:48

Süper kahraman teyzoştan depremzede çocuklara duygu dolu not!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem sonrasında Muğla'ya gelen depremzedelere Muğlalı hayırsever vatandaşlardan toplanan yardımlar giderken, bir vatandaşın gönderdiği yardım kolisinden çıkan not duygulandırdı.

Kendisini Süper Kahraman Teyzoş olarak isimlendiren bir kadın tarafından yazıldığı tahmin edilen notta, kadının çocuklarından hatıra olarak sakladığı oyuncakları depremzede çocuklara hediye ettiği görüldü.

Muğla Turgutreis Öğrenci Yurduna misafir olarak gelen depremzede çocuklar için, Muğlalı hayırsever vatandaş tarafından ulaştırılan oyuncak kolilerinin içinden çıkan not depremzede vatandaşları duygulandırdı.

Yardım kolisinin içinden çıkan notta, "Güzel çocuklarım yüreğinizi ısıtmak için size çok hoş eşyalar gönderemiyorum ama seveceğinize eminim. Size Elif ablanızın bebekliğinden beri sakladığı çantalarını ve bebelerini, Halil Arda'nın fanatik şekilde sakladığı inşaat araçlarını gönderiyorum. Çünkü sizler de benim çocuklarımsınız. Ben kim miyim? Ben tüm Türkiye gibi isimsiz kahramanım. Sizler geleceğimizin kahramanlarısınız. Sizden ricam ileride çok iyi çocuklar olun bu yaşadıklarınız sizi yıldırmasın. Daha da güçlendirsin, iyi mesleklere gelin. Hangi meslekte olursanız olun merhametli olun. Yanınıza gelen herkesi sarın sarmalayın. Belki onlardan biri ben olacağım. Hoş geldiniz prenslerim, prenseslerim Süper Kahraman Teyzoş" ifadelerine yer verdiği görüldü.

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