Erçetin: Fethiye’de her an deprem meydana gelebilir

JEOEOLOJİ Uzmanı Ergin Erçetin, Muğla'nın Fethiye ilçesinde depremin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Fethiye'nin 24 Nisan 1957'de 7.1 ve 25 Nisan 1957 yılında 7.3 şiddetindeki deprem felaketi ile yerle bir olduğunu, 67 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Erçetin, "Aradan 65 yıl geçmiş. O fayın tekrar stresini depolamaya başladığını gözlemliyoruz. Özellikle Ölüdeniz'den Rodos'a doğru baktığımız zaman ortadaki açıklıkta Ölüdeniz kıyısından 15-20 kilometre ileride Bizim Helenistik Yayımızın gerilme alanı, tansiyonun yüksek olduğu bölgeler var. Bir deprem yaşanabilir. Hazırlıklı olmak zorundayız" diye konuştu. Bir benzer uyarı da Mersin ili için geldi. JMO İl Temsilcisi Erkan Demir, "Kentin yapı stokunun çoğunluğu 40 yılın üzerindeki binalardan oluşuyor. 6 ve üzeri bir depremde büyük risk" diye konuştu.

ADEM ÜLKER