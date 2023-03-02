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Haberler Muğla Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakayı ele verdiler

Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakayı ele verdiler

Muğla'da iki şahıs ellerinde bulunan tarihi eserleri Fethiye ve Seydikemer ilçesinde satmak için müşteri ararken, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA

02.03.2023, 15:27

Tarihi eserleri satmak için müşteri ararken yakayı ele verdiler

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Seydikemer İlçesi Çukurincir Mahallesinde ikamet eden N.O. ve Fethiye İlçesi Nif Mahallesinde ikamet eden İ.Ç. isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışı içinde oldukları bilgisi alındı.
Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 adet Roma dönemine ait yüzük, 2 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen testi, 2 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen bilezik, av tüfeği ve kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen faaliyet ile ilgili şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemleri başlandığı açıklandı.

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