Bodrum’a sezonun ilk kruvaziyeri geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun ilk kruvaziyeri 'Emerald Azzurra' geldi. Gemideki 75 turist karanfillerle karşılandı. Rodos Limanı'ndan önceki gün 08.00'de yola çıkan 110 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı 'Emerald Azzurra' Bodrum'da limana yanaştı. Gemide ağırlıklı olarak Kanada, ABD ve Avustralyalı olmak üzere 75 yolcu ve 74 personel bulunuyor. Yolcular limanda hediyeler ve karanfillerle karşılandı. Geminin saat 23.00'da Aydın'ın Kuşadası ilçesine gitmek üzere hareket edeceği bildirildi. Geçen yıl ağırladığı gemi ve yolcu sayısı bakımından Türkiye'deki turizm merkezleri arasında ilk üçte yer alan Bodrum'a, kruvaziyer gemilerinin ilgisi her geçen yıl artıyor.



ADEM ÜLKER

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