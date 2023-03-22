Öfkeli koç katil oldu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık köyünde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Emekli bankacı Sezin Umut Önderman (71), bir koçun saldırısıyla can verdi. Önderman, Milas'a gitmek için durakta dolmuş beklemeye başladı. Bu sırada başıboş bir koç Önderman'a saldırdı. Koç, kadın yere düştükten sonra da defalarca boynuzlarıyla saldırmaya devam etti. Kanlar içinde kalan Önderman'ı yürüyüşe çıkan Alman çift farketti ve yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.Kıyıkışlacık (İasos) Mahalle Meclisi Derneği Başkanı Hülya Scobie, aynı koçun daha önce de başka birilerine saldırdığını söyledi ve "Kaçan kurtulmuş, ancak tüm uyarılara rağmen sahibi beslediği hayvanları sokağa salmaya devam etmiş. Sezin hanım bile bile ölüme gitti. Bu çağda bir insanın turistik bir yerde sokak ortasında bir hayvan tarafından katledilmesi yüreğimizi sızlattı" diye konuştu. Kıyıkışlacık'ın aslında bir köy olduğunu ancak 7 yıl önce çıkan Büyükşehir Yasası ile mahalle statüsüne geçtiğini hatırlatarak, "Köy olduğu için heryerde küçük ve büyükbaş hayvanlar var ve yollarda dolaşıyor. Geceleri hem trafiği tehlikeye düşürüyorlar hem de insanlara zarar verebiliyorlar. Yasaların böyle yerlerde uygulanmadığı görülüyor. Turistik bir köyde korku içerisinde yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Önderman'ın yakınları tarafından koçun sahibi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve dava açacakları öğrenildi.