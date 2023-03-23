Tefecilik, kaçakçılık, silah bulundurma... Bodrumlu suç örgütü çökertildi!

Adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 140 fişek, 5 gram skunk, 2 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 2 sanayi tipi sigara sarma makinası, 2 kompresör, 60 bin sigara, 150 bin boş makaron ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.