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Haberler Muğla Tefecilik, kaçakçılık, silah bulundurma... Bodrumlu suç örgütü çökertildi!

Tefecilik, kaçakçılık, silah bulundurma... Bodrumlu suç örgütü çökertildi!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, birçok farklı suça karışan örgüte yönelik 14 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve tütün maddesi ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

23.03.2023, 16:14

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'Tefecilik', 'Kaçakçılık' ve 'Silah bulundurma' suçlarına karışan organize suç örgütüne yönelik 14 farklı adresteki eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tefecilik, kaçakçılık, silah bulundurma... Bodrumlu suç örgütü çökertildi!

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Tefecilik', 'Kaçakçılık' ve 'Silah bulundurma' suçlarına karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tefecilik, kaçakçılık, silah bulundurma... Bodrumlu suç örgütü çökertildi!

Bu kapsamda, teknik ve fiziki takip sonucu 14 farklı adrese, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Tefecilik, kaçakçılık, silah bulundurma... Bodrumlu suç örgütü çökertildi!

Adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 140 fişek, 5 gram skunk, 2 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 2 sanayi tipi sigara sarma makinası, 2 kompresör, 60 bin sigara, 150 bin boş makaron ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Tefecilik, kaçakçılık, silah bulundurma... Bodrumlu suç örgütü çökertildi!

Operasyonda H.T., R.K., T.Ö., Y.K., K.Ö., N.Y., T.Y., N.Y., S.K., E.O. gözaltına alındı.

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