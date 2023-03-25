Babasını erkek arkadaşı ile öldürdü! Muğla’daki korkunç olayda kan donduran detaylar

'ELİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞTIM, GÜCÜM YETMEDİ'

Ayşegül Bulut'un Mehmet Karadağ ile cinayeti nasıl işlediklerini anlattığı savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Ayşegül Bulut, ifadesinde babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve bu dönemde Yatağan Endüstri Meslek Lisesi'nde 3'üncü sınıfta öğrenim gördüğünü belirtip, "2016 yılında okuldan annem, babam ve kız kardeşimle yaşadığımız eve gelip, odamda üzerimi değiştirirken babam içeri girdi. Çıkmasını söyledim ama içeri girip, kapıyı kapattı. Beni beğendiğini ve birlikte olmak istediğini söyledi. 'Sen ne diyorsun? Babamsın' dedim ama beni dinlemeyerek zorla ilişkiye girdi. Evde kimse yoktu. Elinden kurtulmaya çalıştım, gücüm yetmedi. 'Bunu kimseye söyleme, bir daha olmayacak' dedi. 1-2 ay sonra dayanamayarak konuyu anneme anlattım. Annem de 'Bizi dövüyor, bunu kimseye söyleme, yine döver, erkektir yapmak istemiştir' dedi. Durumdan sıyrılmaya çalıştı. Herhangi bir kolluk birimine ya da savcılığa gitmedim. Babamın bana bu şekilde 3 kez daha cinsel saldırısı bulundu. Devamındaki cinsel saldırı eylemlerinden annemin haberi olmadı" ifadelerini kullandı.