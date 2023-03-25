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Haberler Muğla Fethiye'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!

Fethiye'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 8 gün önce meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralanmış, motosiklet üzerindeki saldıragn ise kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polislerin çalışmaları çerçevesinde, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin makhkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.

İHA

25.03.2023, 13:31

Fethiye’deki silahlı saldırıda yeni gelişme!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinin arkasında üç kişinin silahlı saldırıya uğradığı olayla ilgili olarak inceleme başlatan polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Olay, Tuzla Mahallesi, İnönü Bulvarı üzerinde bir iş yerinin arkasında 8 gün önce meydana geldi. Yüzü maskeli bir şahıs, plakasız motosikletle gelerek, A.B ve D.D isimli şahısların bacaklarından F.B isimli şahsı ise hem bacağından hem de göğsünden silahla yaralayarak kayıplara karıştı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan Muğla KOM Şube Müdürlüğü Fethiye Kom Büro Amirliği ekipleri 'ateşli silah ile öldürmeye teşebbüs' soruşturması çerçevesinde yapılan çalışma ve araştırma neticesinde Ö.A., E.A.,Y. K. ve S.A. isimli şüphelileri Fethiye'de saklandıkları farklı adreslere düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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