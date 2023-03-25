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Haberler Muğla Organize suç çetelerine bahar temizliği operasyonu

Organize suç çetelerine bahar temizliği operasyonu

25.3.2023

Organize suç çetelerine bahar temizliği operasyonu
Bodrum ilçesinde yüksek faiz karşılığında tefecilik yaparak vatandaşları mağdur ettikleri öğrenilen 5 adrese, organize suç faaliyeti kapsamında silah bulunduran 3 adrese ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6 ayrı adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı polis ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör 140 adet fişek, 5 gram skunk, 2 gram metamfetamin, 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda H.T, R.K, T.Ö, Y.K, K.Ö, N.Y, T.Y, N.Y, S.K ve E.O isimli 10 kişi gözaltına alındı.

ADEM ÜLKER
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