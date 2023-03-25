Organize suç çetelerine bahar temizliği operasyonu

Bodrum ilçesinde yüksek faiz karşılığında tefecilik yaparak vatandaşları mağdur ettikleri öğrenilen 5 adrese, organize suç faaliyeti kapsamında silah bulunduran 3 adrese ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6 ayrı adrese sabahın erken saatlerinde eş zamanlı polis ekiplerince operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör 140 adet fişek, 5 gram skunk, 2 gram metamfetamin, 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda H.T, R.K, T.Ö, Y.K, K.Ö, N.Y, T.Y, N.Y, S.K ve E.O isimli 10 kişi gözaltına alındı.



ADEM ÜLKER

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