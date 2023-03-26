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Haberler Muğla Baba katili kızdan kan donduran ifade

Baba katili kızdan kan donduran ifade

26.3.2023

Baba katili kızdan kan donduran ifade

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde geçen yıl iple tavana asılı cesedi bulunan babası Samet Bulut'u (49), erkek arkadaşı Mehmet Karadağ (30) ile plan yapıp öldürdüğü ortaya çıkan Ayşegül Bulut'un (20) ifadesi ortaya çıktı. Bulut, ifadesinde Mehmet Karadağ ile cinayeti işlediklerini belirtti. Babasının işe gitmek için 22.30'da servis beklediğini belirten Bulut, "Babam karşıdaki boş eve yöneldi. Mehmet'in babamı o yöne çektiğini anladım. Pişman oldum ama iş işten geçti" dedi. Bulut, ifadesinde Mehmet'in işaret vermesiyle insülin ilacı, ip ve sandalyeyle aşağıya indiğini anlattı.

TÜLBENTLE TUTTUM
BULUT, "Parmak izimin çıkmaması için sandalyeyi tülbentle tuttum. Gittiğimde babam baygındı. Mehmet'in ellerinde eldiven vardı. Elimdekileri bırakıp artık karışmayacağımı söyledim. Mehmet insülini enjekte etti, ipi babamın boynuna geçirdi. Babam ayakları yere değmeyecek yeterlilikte yükseldikten sonra ipe düğüm atıp sabitledi. Daha sonra sandalyeyi babamın ayaklarına doğru devirdi. Mehmet, 'Olanları kimseye anlatmayacaksın, sülalenden olursun' diyerek beni tehdit etti. Aileme zarar gelmemesi için her şeyi yaptım, çok pişmanım" dedi.

ADEM ÜLKER

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