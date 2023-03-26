Kaderin böylesi: Ecel mezarın içinde yakaladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde belediye personeli Adem İhtiyaroğlu (45) yakalandığı bir hastalık sonucu hayatını kaybetti. Yakınının cenazesinde katılan Ali Saltan (65) ise defin işlemi sırasında kalp krizi geçirerek olay yerinde vefat etti.

MEZARIN İÇİNE YIĞILDI

Olay, Seydikemer'in Dereköy Mahallesinde meydana geldi. Fethiye Belediyesi personeli 3 çocuk babası Adem İhtiyaroğlu, yakalandığı bir hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Yakının cenazesinin Dereköy Mezarlığına defnedileceğini öğrenen 65 yaşındaki Ali Saltan da, cenazeye katıldı. İhtiyaroğlu'nun defin işlemi sırasında mezara inip, tahtaları yerleştiren Ali Saltan, kalp krizi geçirerek mezarın içerisine yığıldı. Etraftaki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Saltan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Saltan'ın cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.

MURAT YALÇIN