Güneş enerji santrali ağaçlardan kıymetli mi?

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından güneş enerji santralı kurulacak orman arazindeki ağaçların kesimine başlandı. Vatandaşlar asırlık ağaçların katledilmesine isyan etti. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 16 Haziran 2021 tarihinde oy birliğiyle "Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)" yapılması kararı alındı. Kararın alınmasının ardından Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Denizova Güneş Enerji Santrali Kurulumu yapım işi için 14 Eylül 2022'de ihaleye çıkıldı. İhaleyi alan şirket, bölgede ağaç kesimine başladı.



'KİMSENİN HABERİ YOK'

İçinde onlarca anıt ağacın olduğunu söyleyen ve ağaç katliamına tepki gösteren köylüler, "Burada 180'in üzerinde ağaç var. Proje genişleyecekmiş. Proje alanında 12 ağaç kalacakmış. Muhtarın bu olaylarla ilgili gelip halkı bilgilendirmesi lazım. Kimsenin haberi yok. Ağaçların kesildiğini çobandan öğrendik. Zaten biz gelince bırakıp gittiler. Belediye kestiriyor, 'Yer bizim, tapu bizim' diyorlar. İhaleyi alan adam 'Ben içinde ağaç olduğunu bile bilmiyorum' demiş. Yapılacak olan güneş enerjisi bu ağaçlardan kıymetli mi? Bu ağaçlar asırlık" dedi. 400 DÖNÜMLÜK ALAN

MUSKİ'nin, yenilenebilir enerji temin etmek isterken ender yetişen palamut ve meşe ağaçlarını katlettiğini dile getiren AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne geçen bir araziden bahsediyoruz. Yaklaşık 400 dönüm bir alan. Burada asırlık meşe ve palamut ağaçları bulunuyor. Köylü yıllardır bu ağaçları korumuştu" diye konuştu.



80 AĞACIN YERİNE 400 AĞAÇ DİKECEĞİZ

Muğla'nın Menteşe İlçesi Denizova Mahallesi'nde, 10 Ağustos 2022 tarihinde vatandaşların anıt ağaç başvurusu yaptığı 20'ye yakın asırlık meşe ve palamut ağacının katledilmesine yönelik Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, bölgede 8 ağacın anıt ağaç olarak belirlendiği, bu ağaçlara dokunulmayacağı belirtilerek, "Bölgede anıt ağaç olarak nitelendirilen ağaçlar korunacak ve kesilen yaklaşık 80 ağacın yerine 400 ağaç dikimi yapılacak" ifadeleri kullanıldı.



OSMAN AKÇA

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