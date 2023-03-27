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Haberler Muğla Tamir esnasında alev alarak patladı! Ortalık karıştı!

Tamir esnasında alev alarak patladı! Ortalık karıştı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tamir esnasında birden alev alarak patlayan akü, Mehmet Ç.'yi yaraladı. Ellerinden ve üzünden yaralanan talihsiz adam, vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İHA

27.03.2023, 16:16

Tamir esnasında alev alarak patladı! Ortalık karıştı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde motor tamir atölyesinde bulunan akünün bir anda alev alması sonucu bir kişi yaralandı.



Köyceğiz Fevzipaşa Caddesi'nde elektrikli motor ve bisiklet tamir atölyesinde akü birden parladı. Ateş alan akü çalışanın yüzünü yaraladı. Edinilen bilgiye göre, sabahleyin işyerini açan Mehmet Ç., bir müşterisinin getirdiği motor aküsünü tamir etmek isterken birden parlayan aküyü eliyle yola fırlattı. O anda patlayan akü Çakmak'ın yüzüne sıçradı. Vatandaşların 112'ye haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk tedavisi ambulans içinde yapılan Mehmet Ç., Köyceğiz Devlet Hastanesine sevk edildi.

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