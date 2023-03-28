  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Astsubay futbol maçı sonrası kalbine yenildi

Astsubay futbol maçı sonrası kalbine yenildi

28.3.2023

Astsubay futbol maçı sonrası kalbine yenildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve İstanbul Yeşilyurt Hava Kuvvetleri Komutanlığı mehteran takımında görevli olan Hava Astsubay Başçavuş Mehmet Güvener dün futbol maçı yaptıktan sonra evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası 53 yaşındaki Hava Bandocu Kıdemli Astsubay Başçavuş Mehmet Güvener akşam saatlerinde halı sahada futbol oynadı. Futbol maçından sonra evine gelen Güvener'e duşa girdiği sırada fenalık geçirdi. Ailesinin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Güvener kurtarılamadı. Güvener'in cenazesi memleketi Bodrum'a getirilerek Yukarı Mazı Köyü'nde toprağa verildi.

ADEM ÜLKER
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA