Astsubay futbol maçı sonrası kalbine yenildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve İstanbul Yeşilyurt Hava Kuvvetleri Komutanlığı mehteran takımında görevli olan Hava Astsubay Başçavuş Mehmet Güvener dün futbol maçı yaptıktan sonra evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası 53 yaşındaki Hava Bandocu Kıdemli Astsubay Başçavuş Mehmet Güvener akşam saatlerinde halı sahada futbol oynadı. Futbol maçından sonra evine gelen Güvener'e duşa girdiği sırada fenalık geçirdi. Ailesinin çağırdığı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Güvener kurtarılamadı. Güvener'in cenazesi memleketi Bodrum'a getirilerek Yukarı Mazı Köyü'nde toprağa verildi.



ADEM ÜLKER

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