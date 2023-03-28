Eşini ve 2 çocuğunu baltayla rehin aldı

Zonguldak'ta Erhan K. (36), sahibi olduğu kahvehanede eşi ve 2 çocuğunu baltayla rehin aldı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen, üzerine ve çevreye benzin döken Erhan K., polisin 4 saat süren çabasıyla ikna edilerek tedaviyi kabul etti. Olay, önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre Erhan K., iftar vakti sahibi olduğu işyerinde eşi B.K. ile 5 aylık bebeği ve 7 yaşındaki çocuğunu baltayla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 4 saati aşan ikna çabası sonunda Erhan K.'nın bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler, rehin alınan eşi ve 2 çocuğunu dışarı çıkardı. Ardından Erhan K., psikolojik tedavi görmeyi kabul etti. Erhan K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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