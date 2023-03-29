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Haberler Muğla Öldürdükleri Bulut’un lokmasını da dağıtmışlar

Öldürdükleri Bulut’un lokmasını da dağıtmışlar

29.3.2023

Öldürdükleri Bulut’un lokmasını da dağıtmışlar
Muğla'da geçen yıl iple tavana asılı cesedi bulunan Samet Bulut'u (49), kızıyla birlikte plan yapıp öldürdüğü ortaya çıkan Mehmet Karadağ'ın (30) lokma dağıttığı da ortaya çıktı. Karadağ, Bulut'u öldürmediğini söyledi, suçlamaları reddetti. Mehmet Karadağ savcılıktaki ifadesinde, "Ayşegül'le gönül ilişkimiz oldu, 13 Mart 2023'te tutuklanmadan bir hafta önceye kadar devam etti. Aramızda para alışverişi olmuştu. Bir kere bana 15 bin lira kredi çekip verdi. Bu parayı parça parça ödedim. Samet Bulut ve Hüseyin Bulut isimli Ayşegül'ün babası ile dedesini tanımam. Ayşegül mesaj atarak babasının öldüğünü ve intihar ettiğini yazmıştı. Olay günü Datça'daydım. Bir gece de Akyaka'da kaldım. Babasını neden öldüreyim. Samet Bulut'un ölümünden sonra Ayşegül'ün lokma dağıtmak istediğini söylemesiyle ona yardımcı oldum. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Ayşegül'ün kapısından içeri girmişliğim yoktur" dedi.





ADEM ÜLKER
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