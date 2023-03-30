  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Eşen çiftinin son durağı Eşen Cezaevi

Eşen çiftinin son durağı Eşen Cezaevi

Kiralık kamyonetle hırsızlık yapan karı koca, çaldıkları ürünlerle yakalandı.

30.3.2023

Gazete

Eşen çiftinin son durağı Eşen Cezaevi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ev ve bir işyerinden hırsızlık yapan Gürbüz Eşen (35) ve eşi Şerife Göktepe Eşen (29), jandarma tarafından yakalandı, tutuklanarak Eşen Cezaevi'ne gönderildi.



KAMERALAR İNCELENDİ
ÇİFTİN hırsızlığı kiralık kamyonetle yaptığı öğrenildi. Fethiye'nin Faralya mahallesindeki bir marketin ortakları, jandarmaya giderek iş yerlerine ait deponun kapısının kırılarak hırsızlık yapıldığını bildirdi ve şikayetçi oldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızlık olayını Gürbüz Eşen (35) ile eşi Şerife Göktepe Eşen'in (29) kiraladıkları kamyonetle gerçekleştirdiklerini belirledi. Jandarma, Eşen çiftini kamyoneti teslim ederken gözaltına aldı. Çiftin evlerinde yapılan aramada çaldıkları eşyalar ele geçirildi. Eşen çifti tutuklanarak Seydikemer Eşen Cezaevi'ne gönderildi.

ADEM ÜLKER
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA