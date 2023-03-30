Eşen çiftinin son durağı Eşen Cezaevi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ev ve bir işyerinden hırsızlık yapan Gürbüz Eşen (35) ve eşi Şerife Göktepe Eşen (29), jandarma tarafından yakalandı, tutuklanarak Eşen Cezaevi'ne gönderildi.ÇİFTİN hırsızlığı kiralık kamyonetle yaptığı öğrenildi. Fethiye'nin Faralya mahallesindeki bir marketin ortakları, jandarmaya giderek iş yerlerine ait deponun kapısının kırılarak hırsızlık yapıldığını bildirdi ve şikayetçi oldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızlık olayını Gürbüz Eşen (35) ile eşi Şerife Göktepe Eşen'in (29) kiraladıkları kamyonetle gerçekleştirdiklerini belirledi. Jandarma, Eşen çiftini kamyoneti teslim ederken gözaltına aldı. Çiftin evlerinde yapılan aramada çaldıkları eşyalar ele geçirildi. Eşen çifti tutuklanarak Seydikemer Eşen Cezaevi'ne gönderildi.