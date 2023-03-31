Muğla ormanlarında yetişiyor! Onu toplayan kilosunu 1000 TL’den satıyor!

Fethiye'nin ve Seydikemer'in ormanlık alanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı, köylerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen ve kilosu yaklaşık 1000 TL'den satılan kuzugöbeği mantarı, baharın gelmesi ile birlikte toplanmaya başlandı.