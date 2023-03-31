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Haberler Muğla Muğla ormanlarında yetişiyor! Onu toplayan kilosunu 1000 TL'den satıyor!

Muğla ormanlarında yetişiyor! Onu toplayan kilosunu 1000 TL'den satıyor!

Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde bulunan ormanlarda yetişen kuzugöbeği mantarı, bölge halkının geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Bahar aylarında doğal olarak yetişen kuzugöbeği mantarı toplanmaya başlanıp, tezgahlarda kilosu 900 ila 1000 TL arasında satışa sunuluyor.

İHA

31.03.2023, 16:52

Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde ormanlık alanlardan bahar aylarında toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu yaklaşık 1000 TL'ye satılıyor.

Muğla ormanlarında yetişiyor! Onu toplayan kilosunu 1000 TL’den satıyor!

Fethiye'nin ve Seydikemer'in ormanlık alanlarında yetişen kuzugöbeği mantarı, köylerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü. Ormanlık alanlarda doğal olarak yetişen ve kilosu yaklaşık 1000 TL'den satılan kuzugöbeği mantarı, baharın gelmesi ile birlikte toplanmaya başlandı.

Muğla ormanlarında yetişiyor! Onu toplayan kilosunu 1000 TL’den satıyor!

ethiye'nin cuma pazarında kilosu 900 ila 1000 TL arasında satılan kuzugöbeği mantarı önemli bir gelir kaynağı oluyor.

Muğla ormanlarında yetişiyor! Onu toplayan kilosunu 1000 TL’den satıyor!

20 SANTİMLİK KUZUGÖBEĞİ MANTARI BULDU
Seydikemer'in Bağlıağaç Mahallesi'nde ormanlık alana kuzugöbeği mantarı aramaya çıkan 10 yaşındaki Yusuf Can Yalçın ise 20 santim uzunluğunda mantar buldu. Mantarla fotoğraf çektiren Yusuf Can, "1 kilodan fazla mantar bulduk. Mantarı satmayacağım. Ailemle birlikte kendimiz yiyeceğiz" diye konuştu.

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