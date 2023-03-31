Plajları işgal edenler büfe de kondurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, masa ve sandalye koyarak halk plajını işgal eden işletmeler bununla yetinmedi. Bazı işletme sahipleri plaj üzerine restoran-kafeterya yapmaya başladı, plaj tamamen kayboldu. Dünya turizm markası Bodrum'da halk plajlarının işgalinin vardığı nokta "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Halka ait sahillerin, otel, kafeterya ve benzeri işleteler tarafından işgal edilmesi sezon başında vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, işletmelerin masa sandalye koymanın çok ötesine geçtiğini, plajları gasp ettiklerini belirterek, "Halk plajının içine büfe yaptılar. Sahilde masadan yürüyemiyorsunuz. Sahiller halkındır, CHP'li belediye duyarsız olmamalı" dedi.



ADEM ÜLKER

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