Bodrum Belediyesi’nin eski müdürüne hapis

BODRUM Belediyesi eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Haluk Aytı'ya, resmi belgede sahtecilik suçundan hapis cezası çıktı. Emin Çakıroğlu adlı vatandaşın, 2014-2016 yılları arasında, Belediye'den aldığı evrakların bazılarında oynama, bazılarında ise sahtecilik yapıldığı şikayeti ile başlatılan inceleme sonunda İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermişti. Toplanan deliller, belediye yazışmaları, teftiş raporu değerlendirildiğinde, resmi belgede sahtecilik suçunun işlendiği belirtildi. Mahkeme, Aytı hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan istinaf yolu açık olmak üzere 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

ADEM ÜLKER