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Haberler Muğla Muğla Bodrum'da korku dolu anlar! Balıkçı teknesi fırtınaya dayanamadı

Muğla Bodrum'da korku dolu anlar! Balıkçı teknesi fırtınaya dayanamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına etkisini gösterdi. Fırtına sonucunda bir balıkçı teknesi battı. Batan tekne, yanındaki tekneye de hafif şekilde zarar verdi.

İHA

03.04.2023, 18:59

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi, balıkçı teknesi battı.

Muğla Bodrum’da korku dolu anlar! Balıkçı teknesi fırtınaya dayanamadı

İlçede dün etkili olan kuvvetli rüzgar bugün fırtınaya döndü. Güneydoğu yönünden esen fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Muğla Bodrum’da korku dolu anlar! Balıkçı teknesi fırtınaya dayanamadı

Fırtına nedeniyle ağaçların dalları kırıldı. Bitez İskelesi'nde demirli bir balıkçı teknesi su alarak battı.

Muğla Bodrum’da korku dolu anlar! Balıkçı teknesi fırtınaya dayanamadı

Batan tekne, yanındaki tekneye de hafif şekilde, zarar verdi.

Muğla Bodrum’da korku dolu anlar! Balıkçı teknesi fırtınaya dayanamadı

Ahşap tekne, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Muğla Bodrum’da korku dolu anlar! Balıkçı teknesi fırtınaya dayanamadı

Kimi denizcilerin de teknelerini koylara demirlediği görüldü.

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