Muğla eski milli eğitim müdürüne 5 ay hapis

Muğla'da görev yaptığı 8 Eylül 2020'de, eğitimci Hüdayi Baş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Töre'nin Baş'a mobbing uyguladığı öne sürülmüştü. Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hakkında, bu olayda görevini kötüye kullanmak ve taksirle ölüme sebebiyet vermekten açılan dava sonuçlandı. Muğla 4'ncü Asliye Mahkemesi Töre'yi 5 ay hapis cezasına mahkum etti. Töre 5 yıl denetim süresine tabi tutulacak. Bu süre içerisinde yeni bir suç işlediği takdirde hakkındaki açıklanması geri bırakılan hüküm açıklanacak.



ADEM ÜLKER

DİĞER