  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla eski milli eğitim müdürüne 5 ay hapis

Muğla eski milli eğitim müdürüne 5 ay hapis

5.4.2023

Gazete

Muğla eski milli eğitim müdürüne 5 ay hapis
Muğla'da görev yaptığı 8 Eylül 2020'de, eğitimci Hüdayi Baş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Töre'nin Baş'a mobbing uyguladığı öne sürülmüştü. Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hakkında, bu olayda görevini kötüye kullanmak ve taksirle ölüme sebebiyet vermekten açılan dava sonuçlandı. Muğla 4'ncü Asliye Mahkemesi Töre'yi 5 ay hapis cezasına mahkum etti. Töre 5 yıl denetim süresine tabi tutulacak. Bu süre içerisinde yeni bir suç işlediği takdirde hakkındaki açıklanması geri bırakılan hüküm açıklanacak.

ADEM ÜLKER
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA